Okullarda hazırlıklar sürüyor

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İnşaat Emlak Biriminden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan ile birlikte 1. TOKİ bölgesine yapılan Şehit Gökhan Peker Anaokulunu ziyaret ederek, çalışmalarını yerinde gördü. Okulun 2019/2020 eğitim öğretim döneminde hizmete açılacağını dile getiren Yazıcı, öğrenci kayıtlarının alınmaya başladığını, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. 2003 yılında kurulan, 16 yıldır Yozgat Merkez ve il genelindeki okullarda boya, küçük onarım gibi işleri büyük bir özveri ile gerçekleştiren Acil Onarım Ekibi, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin taşınacağı okulda boya ve iç mekân tasarımı yaptı. Öğrencilerin daha güzel ve ferah bir ortamda eğitim hizmeti almasına yardımcı olan ekip, devlet bütçesine de katkıda bulunmaya devam ediyor.