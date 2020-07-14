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Okullarda hazırlık

Çandır ilçesindeki okulların bakım onarımları yapılarak, yeni öğretim yılına hazırlanıyor.

14 Temmuz 2020 Salı 00:31
Okullarda hazırlık

ÇANDIR ilçesinde, yeni öğretim yılına yönelik hazırlıklar hız kazandı.
Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, eğitim kurumlarında devam eden bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.
Kapal, okullarda devam eden bakım ve onarımlar hakkında bilgi aldı. Kapal, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin sıcak, sağlıklı, temiz ve hijyenik ortamda eğitim görmeleri için yapılan boya, tadilat, yenileme çalışmaları ile ilgili okul idarecilerinden bilgi alındı. Kapal, bakım ve onarımlarda emeği olan personele, okul idarecilerine teşekkür etti. 

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Okullarda Hazırlık
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