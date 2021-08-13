OKULLARDA HAZIRLIK

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini ilan ederken, Yozgat’ta da yeni öğretim yılı öncesinde okulların eksiklikleri giderilmeye çalışılıyor. Yozgat İl Genel Meclisi yeni öğretim yılı öncesinde okulların son durumlarının belirlenip, eksikliklerinin giderilmesi yönünde yerinde araştırma inceleme çalışmaları yapıyor. Sorgun ilçesinde bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okulların genel durumları hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılarak rapor haline getirildi. Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan rapor mecliste okunup, gereği için Yozgat Valiliğine gönderildi. Hazırlanan raporda, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okullardan Yeşilyurt ilkokulu kalorifer tesisat bakım ve onarımının yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Agahefendi ilkokulu kanalizasyon sistemi tamiri, Günyazı köyü ilkokulu çatı bakım ve onarımı, Fevzi Çakmak İlkokulu engelli merdiven kolluğu yapımı, Şehir Önder Muratoğlu ilkokulu halı sahasının bakım ve onarımı, Külhüyük köyü ilkokulunun çocuk oyun parkının bakım ve onarımının yapımlarına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Sorgun ilçesinde 4 derslikli Anaokulu, Yeşilyurt ilkokulu, Bilim Sanat Merkezi, Mehmet Akif Ersoy ortaokulu yapımları kapsamında ihale hazırlık çalışmalarının devam etği kaydedildi. Ahmet Efendi Mahallesine Ahmet Efendi İlkokulu, Agahefendi Mahallesine Fevzi Çakmak ortaokulu, Karşıyaka Mahallesine Bilim Sanat Merkezi, Yeni Mahalleye Yeşilyurt ilköğretim okulu, Aydınlık Evler Mahallesine Şehit Yunus Emre Doğan Anaokulu yapılması istendi. Sorgun ilçesinde bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okulların bakım ve onarımları ile okul yapımları ihalelerinin Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağı aktarıldı.

EĞİTİM TAKVİMİ

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı günü başlaması planlandı. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak. Covid19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.