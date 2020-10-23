Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1194
ALTIN
489.945
DOLAR
7.9467
STERLİN
10.4048
EURO
9.4204

Okullarda hazırlık

Kadışehri ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ve öğretmenler, ellerine fırça-boya alıp, okulları yüz yüze eğitim dönemine hazırlamaya başladı.

23 Ekim 2020 Cuma 00:02
Okullarda hazırlık

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ortaokul 5. ve lise 9. sınıfların 2 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak olması nedeniyle hazırlıklara başladı. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul yönetimi ve öğretmenlerle birlikte ellerine fırçaları alıp, okulda boyama çalışması gerçekleştirdi. Milli Eğitim Müdürü Aksoy, ‘’Öğrencilerimiz gelmeden okullarımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bu güzel çalışmaları yapan Şehit Adem Canpolat Ortaokulu idareci ve öğretmenlerimize eşlik ederek günün yorgunluğunu attık. Öğrencileri için mesai kavramı tanımadan fedakârane çalışan kıymetli idarecilerimi ve öğretmenlerimi tebrik ediyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Okullarda Hazırlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KodluYoz Projesi
KodluYoz Projesi
Sanal Laboratuvar tanıtıldı
Sanal Laboratuvar tanıtıldı
Gençlerin başarısı
Gençlerin başarısı
Alan taraması başladı
Alan taraması başladı
Okul ziyareti
Okul ziyareti
Webinar eğitimi
Webinar eğitimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim