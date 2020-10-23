Okullarda hazırlık

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ortaokul 5. ve lise 9. sınıfların 2 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak olması nedeniyle hazırlıklara başladı. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul yönetimi ve öğretmenlerle birlikte ellerine fırçaları alıp, okulda boyama çalışması gerçekleştirdi. Milli Eğitim Müdürü Aksoy, ‘’Öğrencilerimiz gelmeden okullarımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bu güzel çalışmaları yapan Şehit Adem Canpolat Ortaokulu idareci ve öğretmenlerimize eşlik ederek günün yorgunluğunu attık. Öğrencileri için mesai kavramı tanımadan fedakârane çalışan kıymetli idarecilerimi ve öğretmenlerimi tebrik ediyorum’’ dedi.