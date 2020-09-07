Okullarda eğitim hazırlığı

AKDAĞMADENİ İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, hijyen şartlarının geliştirmesi, enfeksiyonu önleme tedbirleri kapsamında okullarda tüm hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Ceylan, okul müdürlükleri tarafından pandemi süreci enfeksiyon kontrolü, hijyen şartlarına uygun risk değerlendirmelerinin hazırlandığını, okul girişlerinde el hijyeninin sağlanması amacıyla el dezenfektan üniteleri, yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer hizmet sunucularına yönelik ateş ölçüm cihazlarının konulduğunu kaydetti. Ceylan, ‘’Okullarımızda binalar ile eklentilerinde minimum 1,5 metre fiziksel mesafenin korunması, kişisel hijyen kurallarına riayet edilmesi amacıyla bilgilendirme afişleri, sınıf, koridor ve tuvalet girişlerine el dezenfektanları, gün içinde belirlenen periyotlar ile tüm kapalı alanlarda ortam dezenfeksiyon uygulamaları için buharlı ilaçlama makineleri, biyolojik atık özelliği taşıyan kullanılmış maske, eldiven ve diğer kişisel koruyucu donanımlar için pedallı çöp kovaları, tedarik etmişlerdir. 21 Eylül'de açılması planlanan okullarımızı hazır hale getiren ve emeklerini esirgemeyen tüm idareci öğretmenlerimize teşekkür ederim’’ dedi.