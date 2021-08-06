Okullarda eğitim hazırlığı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, yenileme çalışmaları devam eden okullarda denetlemelerde bulundu. Yazıcı, İl genelinde 51 okulda 5 Milyon 400 Bin lira maliyetle küçük ve büyük onarım olmak üzere eğitim yuvalarının yenilenip, öğrencilerin hizmetine sunulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan ile birlikte Yozgat Merkez 75. Yıl Dr. Müzeyyen Çok Değerli İlkokulunda başlayan ve 273 bin liraya mal olan dış cephe yalıtım, boyama ve muhtelif yerlerde onarım işlemlerini yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Büyük ve küçük onarımların 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlangıcına hazır hale gelecek şekilde planlandığını dile getiren Yazıcı, yenilenen eğitim yuvalarının Ülkemize, ilimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diledi, emek ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.