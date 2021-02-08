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Okullarda eğitim hazırlığı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitim yapılma ihtimali dikkate alınarak, okullarda hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:02
Okullarda eğitim hazırlığı

Yazıcı, Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edip, incelemelerde bulundu.  Yazıcı’ya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa kaya eşlik etti. 24 derslik ile 3 Atölyesi bulunan, 18 milyon 254.600 liraya mal edilen okulun birimlerinde incelemelerde bulundu. ‘’Okulumuzun ülkemize, ilimize, öğrencilerimize, eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum’’ diyen Yazıcı, Okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. 

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Okullarda Eğitim Hazırlığı
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