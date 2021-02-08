Okullarda eğitim hazırlığı

Yazıcı, Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Yazıcı’ya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa kaya eşlik etti. 24 derslik ile 3 Atölyesi bulunan, 18 milyon 254.600 liraya mal edilen okulun birimlerinde incelemelerde bulundu. ‘’Okulumuzun ülkemize, ilimize, öğrencilerimize, eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum’’ diyen Yazıcı, Okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.