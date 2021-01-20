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Okullarda eğitim hazırlığı

SORGUN ilçesindeki eğitim kurumları, yüz yüze eğitime yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

20 Ocak 2021 Çarşamba 00:47
Okullarda eğitim hazırlığı

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, ikinci kanaat döneminde kendi binasında eğitim öğretime başlayacak olan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Osmançavuş Mesleki ve Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okullarda incelemelerde bulunan Kaya, eline fırçayı alıp, okulda boya badana yapan çalışanlara yardım etti. Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni binasında montaj ve temizlik işlerini denetleyen Kaya, depreme dayanıksız olduğu için yıkılan ve 2017 yılında inşaatına başlanan Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yeni binasını da gezdi. Kaya, ‘’Yeni binamız 24 derslikli ve 3 atölye binasından oluşuyor. Proje maliyeti 15 milyon 500 bin lira olan okulumuzun inşaatı tamamlanarak taşınma işlemleri de tamamlandı. Pandemi nedeniyle öğrencilerimiz yine uzaktan eğitim görüyor. Yüz yüze eğitim başladığında öğrencilerimiz kendi okullarında eğitim öğretim görecekler. Bunun için bütün okullarımızda hazırlıklar yapılıyor’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Okullarda Eğitim Hazırlığı
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