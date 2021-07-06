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Okullarda denetim

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, denetimlerini sürdürürken, okulların ihtiyaçları konusunda okul yönetiminden de bilgiler almaya devam ediyor.

06 Temmuz 2021 Salı 00:20
Okullarda denetim

Yazıcı, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan Cevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Yazıcı, bakanlık tarafından yürütülen, Yozgat il genelinde ise 6 Meslek Lisesi’nde uygulanan ‘1000 Okul Projesi’ kapsamında okulda kurulan laboratuvar ve kütüphaneyi gezdi, eğitim ortamlarını ziyaret etti. Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında Yozgat’ta da 6 Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine modern kütüphanelerin kurulduğunu hatırlattı. •Ahmet Ayverdi•

Anahtar Kelimeler:
Okullarda Denetim
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