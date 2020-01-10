Okullarda Bilim Atölyesi kuruluyor

Çekerek İlçe Milli Eğitim Zeki Akkan, okulu ziyaret ederek, çalışmalara hakkında bilgi aldı. Akkan, okulda oluşturulan Bilim Atölyesi ve Kültür Atölyesi incelendi, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.
10 Ocak 2020 Cuma 03:13
ÇEKEREK Şehit Hüseyin Kayacı İmam Hatip Ortaokulu’nda Bilim ve Kültür Atölyeleri oluşturuldu.
Çekerek İlçe Milli Eğitim Zeki Akkan, okulu ziyaret ederek, çalışmalara hakkında bilgi aldı. Akkan, okulda oluşturulan Bilim Atölyesi ve Kültür Atölyesi incelendi, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.