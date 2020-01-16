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Okullarda 135 Atölye kuruldu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, il genelinde 135 Tasarım Beceri Atölyesinin kuruluşunun tamamlandığını açıkladı.

Okullarda 135 Atölye kuruldu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, il genelinde 135 Tasarım Beceri Atölyesinin kuruluşunun tamamlandığını açıkladı.

16 Ocak 2020 Perşembe 03:29
Okullarda 135 Atölye kuruldu

Yazıcı, ‘’Güçlü yarınlar için Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda çocuklarımızın ilgi, yetenek ve becerilerine yönelik gelişimleri, aynı zamanda öğrencilerimizin sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için ilimizdeki tüm öğretim kademelerindeki okullarımızda tasarım beceri atölyeleri açılmaya devam ediyor’’ dedi. Yazıcı, Tasarım-Beceri Atölyelerinin ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ortak bir amaç doğrultusunda tasarlandığını, öğrencilerin özellikle elini kullanmasını önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş faaliyetler kapsamında bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırıldığını bildirdi. Yazıcı, ‘’İlimizdeki okullarımızın bünyesinde 4 Bilim Kültür ve Sanat, 5 bahçe hayvanlarına bakım, 11 görsel sanatlar, 3 müzik, 9 salon ve açık hava sporları, 8 yazılım ve tasarım, 10 drama,6 ahşap metal, 2 Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik, 9 yaşam beceri atölyesi kuruldu. Toplam 67 atölyemiz tamamlanmış 23 'ünün yapımı devam ederken 45 atölyemizin ise yapımı planlanama aşamasında olup,  kısa bir süre sonra öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır’’ diye konuştu.

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Okullarda 135 Atölye Kuruldu
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