Okullara ziyaret

Yazıcı, Çadırardıç ilk ve ortaokulu ile Sarıfatma ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle görüştü. Eğitim süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, okulların ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli talimatları verdi. Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle görüşerek servisleri inceleyen Yazıcı, servis şoförlerinin taleplerini dinledi. Yazıcı, servis şoförlerinin talepleri doğrultusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Hesap sormak yerine hatır sormak ve halleşmenin önemine değinen Yazıcı, eğitime katkılarından dolayı okulların yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerine teşekkür etti.