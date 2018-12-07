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Okullara yakın takip

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri Yasin Gürsoy ve Orhan Ergün Çağlıyan, İzibüyük Köyü´ndeki Okulu denetim amaçlı ziyaret ederek, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldiler.

Okullara yakın takip

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri Yasin Gürsoy ve Orhan Ergün Çağlıyan, İzibüyük Köyü´ndeki Okulu denetim amaçlı ziyaret ederek, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldiler.

07 Aralık 2018 Cuma 07:00
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Okullara yakın takip

Yapılan denetimlerde, aynı zamanda okulun hijyen temizliği, okul binasının tertip, düzeni, sağlıklı eğitim-öğretim ortamı, ücretli öğretmenlerin çalışmaları, öğretmenlerin eğitim-öğretim faaliyetleri gibi konularda rehberlik çalışmaları yapıldı. Görülen eksiklikler okul idarecisi ve öğretmenleri ile yapılan toplantıda dile getirildi. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yasin Gürsoy, öğretmenlere eğitim ve öğretim faaliyetlerinde göstermiş oldukları gayretten dolayı teşekkür etti. Gürsoy, ‘’Değerli mesai arkadaşlarım sizler eğitim ve öğretimi alanlarda en iyi şekilde icra ederek olumlu-olumsuz sonuçları bizzat göğüsleyen eğitimcilerimizsiniz. Bizler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sizlerin yapmış olduğu çalışmaları önemsiyor, yakından takip ediyoruz. Bu alanda sizlerin eğitim-öğretim alanında karşınıza çıkabilecek her türlü sorunların böylesine genç, dinamik bir kadro ile hep beraber üstesinden geleceğimiz konusunda hiçbir şüphem bulunmamaktadır. Yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum’’ dedi. 

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