OKULLARA YAKIN TAKiP

Yazıcı, okullarda yapılan çalışmalar, yürütülen projelerin uygulanması, taşıma yoluyla eğitim alan öğrencileriler, sunulan hizmetler, rehberlik çalışmaları, veli seminerleri, ders-araç-gereçlerinin kullanımı hususları ile okullarımızın ihtiyaçlarının yerinde tespiti amacıyla yaptığı ziyaretlere bir yenisi eklendi. Yazıcı, Bişek Şehit Adem Kocadağ İlk-Ortaokulunda incelerde bulundu, yöneticilerden bilgi aldı. 8.sınıfların sınav hazırlıkları ve yapılan çalışmaları inceledi. Öğretmenler odasını ziyaret ederek okulun eğitim-öğretimi ile ilgili görüş alış verişinde bulundu. Taşımalı öğrencilerin yemekhanelerini ve yemeklerini inceleyerek çocukların memnuniyetini soran Yazıcı, Okulun ihtiyaçlarını tespit ederek, giderilmesi için gereğinin yapılacağını belirtti.