OKULLARA YAKIN TAKiP

Yazıcı, okullarda yapılan çalışmalar, yürütülen projelerin uygulanması, taşıma yoluyla eğitim alan öğrencileriler, sunulan hizmetler, rehberlik çalışmaları, veli seminerleri, ders-araç-gereçlerinin kullanımı hususları ile okullarımızın ihtiyaçlarının yerinde tespiti amacıyla yaptığı ziyaretlere bir yenisi eklendi. Yazıcı, Bişek Şehit Adem Kocadağ İlk-Ortaokulunda incelerde bulundu, yöneticilerden bilgi aldı. 8.sınıfların sınav hazırlıkları ve yapılan çalışmaları inceledi. Öğretmenler odasını ziyaret ederek okulun eğitim-öğretimi ile ilgili görüş alış verişinde bulundu. Taşımalı öğrencilerin yemekhanelerini ve yemeklerini inceleyerek çocukların memnuniyetini soran Yazıcı, Okulun ihtiyaçlarını tespit ederek, giderilmesi için gereğinin yapılacağını belirtti.
10 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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