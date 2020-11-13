Okullara temizlik malzemesi

SORGUN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda covit-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerin, öğretmenlerin, okul idaresi ve çalışanlarının ihtiyaç duyduğu dezenfekte ve temizlik malzemeleri ile koruyucu tıbbi maskeler okul idarelerine teslim edildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covit-19 salgınını ülke olarak en az hasarla atlatabilmek, virüsten daha güçlü bir ortam oluşturma bakımından büyük bir enerji, sinerji ile hareket edildiği hatırlatıldı. Temizlik, hijyen ve mesafenin bu salgın ile mücadelede vazgeçilmez üç sac ayağı olduğu bilincinden hareketle eğitim öğretim ortamlarında bu hassasiyet, bu ciddiyet ve büyük bir özveriyle çalışıldığının altı çizildi. Yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin daha temiz, daha sağlıklı, daha hijyenik bir ortamda ve daha verimli yapabilmek için büyük verilen özverili emeğe, Milli Eğitim Bakanlığının da tüm ülke çapında başlatılan temiz ve hijyenik okul hedefleri doğrultusunda destek verdiği bildirildi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm okul ve kurumlara anti dezenfektan, temizlik malzemeleri dağıtımı yaptı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı, okulların ihtiyaçlarını okul idarelerine teslim etti. •Seyfettin Sağlam•