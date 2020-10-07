OKULLARA ‘TEMiZ’ BELGESi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 468 okuldan 403 okulun ‘Okulum Temiz’ belgesi almaya hak kazandığını söyledi. Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü arasında, iş birliği protokolü imzalandığını hatırlattı. Yazıcı, protokol kapsamında, eğitim öğretim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme, kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla 'Okulum Temiz' belgelendirme programı başlatıldığını kaydetti. Yazıcı, ‘’Başlatılan program kapsamında Okulum Temiz Programına ilimiz genelindeki 468 okulumuzun tamamı başvuruda bulunarak, 403 okulumuzun başvurusu kabul edildi, belgeleri gönderildi. 65 okulumuzun ise değerlendirmesi devam etmektedir’’ dedi. Yazıcı, en kısa sürede 65 okulun da standartlara uygun hale getirilip, belgelerini alacağına inandığını vurguladı. Yazıcı, Okulum Temiz programına okulların gösterdiği azimli çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi, tüm yönetici, öğretmen ve çalışanları, öğrencilere uygun, steril bir ortam sağlamak amacıyla özveriyle çalıştıklarını dile getirdi. Okulların göz aydınlığı öğrencilere hazır hale getirilmesinde emek veren ve gayret gösteren herkese teşekkür eden Yazıcı, tüm çalışma arkadaşların kolaylıklar diledi.