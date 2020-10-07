Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1154
ALTIN
473.516
DOLAR
7.7880
STERLİN
10.0650
EURO
9.1401

OKULLARA ‘TEMiZ’ BELGESi

Yozgat’ta ‘Okulum Temiz’ belgesi almak için başvuruda bulunan 468 okul idaresinden 403’ü belge almaya hak kazandı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 00:57
OKULLARA ‘TEMiZ’ BELGESi

YOZGAT İl Milli Eğitim  Müdürü Yusuf Yazıcı, 468 okuldan 403 okulun ‘Okulum Temiz’ belgesi almaya hak kazandığını söyledi. Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü arasında, iş birliği protokolü imzalandığını hatırlattı. Yazıcı, protokol kapsamında, eğitim öğretim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme, kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla 'Okulum Temiz' belgelendirme programı başlatıldığını kaydetti. Yazıcı, ‘’Başlatılan program kapsamında Okulum Temiz Programına ilimiz genelindeki 468 okulumuzun tamamı başvuruda bulunarak, 403 okulumuzun başvurusu kabul edildi, belgeleri gönderildi. 65 okulumuzun ise değerlendirmesi devam etmektedir’’ dedi. Yazıcı, en kısa sürede 65 okulun da standartlara uygun hale getirilip, belgelerini alacağına inandığını vurguladı. Yazıcı, Okulum Temiz programına okulların gösterdiği azimli çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi, tüm yönetici, öğretmen ve çalışanları, öğrencilere uygun, steril bir ortam sağlamak amacıyla özveriyle çalıştıklarını dile getirdi. Okulların göz aydınlığı öğrencilere hazır hale getirilmesinde emek veren ve gayret gösteren herkese teşekkür eden Yazıcı, tüm çalışma arkadaşların kolaylıklar diledi.

Anahtar Kelimeler:
OKULLARA ‘TEMiZ’ BELGESi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul Müdürleri toplandı
Okul Müdürleri toplandı
Meslek eğitimlerine başlandı
Meslek eğitimlerine başlandı
Personel bilgilendirildi
Personel bilgilendirildi
Yüz yüze eğitimin detayları açıklandı
Yüz yüze eğitimin detayları açıklandı
Okul binası yenilenecek
Okul binası yenilenecek
ERKEN OKUL TERKi KONUŞULDU
ERKEN OKUL TERKi KONUŞULDU
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim