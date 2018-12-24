Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92247
ALTIN
214.810
DOLAR
5.2831
STERLİN
6.7026
EURO
6.0153

OKULLARA KÜTÜPHANE

YOZGAT Toki Şehit Mehmet Koçak Ortaokulunda ve Şehit Abdullah Bozkurt Anaokulunda zenginleştirilmiş çocuk kütüphanesi kurulup, açılışı yapıldı.

OKULLARA KÜTÜPHANE

YOZGAT Toki Şehit Mehmet Koçak Ortaokulunda ve Şehit Abdullah Bozkurt Anaokulunda zenginleştirilmiş çocuk kütüphanesi kurulup, açılışı yapıldı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
17 Okunma
OKULLARA KÜTÜPHANE

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’İlimizde ilkokul, ortaokul ve liselerde son zamanlarda yeni kütüphaneler oluşturulmuş, düzenlenen kitap okuma kampanyaları/etkinlikleri artış göstermiştir. Son yıllarda bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte okuma alışkanlığının kazandırılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Okullarımızda da teknolojik anlamda gerekli tüm alt yapı donanımına sahip olup, modern kütüphanelerin kurulması önem arz etmektedir. Bu düşünceden hareketle Toki Şehit Mehmet Koçak Ortaokulunda ve Şehit Abdullah Bozkurt Anaokulunda zenginleştirilmiş çocuk kütüphanesi kurulup, açılışını da yaptık’’ dedi.


Yazıcı, geleceğimizin teminatı gençlere, modern yapıda gelişmiş ve çocuklarımızın gelişimine göre dizayn edilmiş eğitim yuvalarını hizmete açmak, onların gelecekteki yaşantılarına büyük oranda olumlu katkı sağlayacağını, kendini geliştirme imkanı sunacağını kaydetti.  

Açılışı öğrencilerle yapılan kütüphaneler katılımcılarla gezilerek bölümleri incelendi. Aynı zamanda Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla 6 ilçede kurulan Robotik Kodlama ve STEM (KodluYoz) Atölyelerinin Merkez Fatma Temel Turhan Ortaokulu bünyesinde kurulan Robotik Kodlama ve STEM Atölyesi açılışı yapıldı.

Yazıcı, ‘’Öğrencilerimizi bilgi ve beceriyle donatarak tüketen değil üreten bireyler haline getirmek için; teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımıza kodlamayı öğreterek, sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen, analitik düşünebilen, inovatif düşünen, disiplinler arası bağlantı kurarak öğrenilen bilgileri gerçek hayatta uygulama imkanı bulan, girişimcilik becerileri yüksek olan, problemleri kolayca farklı çözüm yolları ile çözebilen, Endüstri 4.0 için robotları kontrol edebilen ve geleceğin mesleklerine şimdiden hazırlanan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz’’ diye konuştu. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Eğitim tamamlandı
Eğitim tamamlandı
Mesleki eğitime yakın takip
Mesleki eğitime yakın takip
Ödül aldılar
Ödül aldılar
Öğrencilerden mıntıka temizliği
Öğrencilerden mıntıka temizliği
Eğitimde şiddet konuşuldu
Eğitimde şiddet konuşuldu
Destekleme Kursları devam ediyor
Destekleme Kursları devam ediyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim