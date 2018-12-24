OKULLARA KÜTÜPHANE

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’İlimizde ilkokul, ortaokul ve liselerde son zamanlarda yeni kütüphaneler oluşturulmuş, düzenlenen kitap okuma kampanyaları/etkinlikleri artış göstermiştir. Son yıllarda bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte okuma alışkanlığının kazandırılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Okullarımızda da teknolojik anlamda gerekli tüm alt yapı donanımına sahip olup, modern kütüphanelerin kurulması önem arz etmektedir. Bu düşünceden hareketle Toki Şehit Mehmet Koçak Ortaokulunda ve Şehit Abdullah Bozkurt Anaokulunda zenginleştirilmiş çocuk kütüphanesi kurulup, açılışını da yaptık’’ dedi.



Yazıcı, geleceğimizin teminatı gençlere, modern yapıda gelişmiş ve çocuklarımızın gelişimine göre dizayn edilmiş eğitim yuvalarını hizmete açmak, onların gelecekteki yaşantılarına büyük oranda olumlu katkı sağlayacağını, kendini geliştirme imkanı sunacağını kaydetti.

Açılışı öğrencilerle yapılan kütüphaneler katılımcılarla gezilerek bölümleri incelendi. Aynı zamanda Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla 6 ilçede kurulan Robotik Kodlama ve STEM (KodluYoz) Atölyelerinin Merkez Fatma Temel Turhan Ortaokulu bünyesinde kurulan Robotik Kodlama ve STEM Atölyesi açılışı yapıldı.

Yazıcı, ‘’Öğrencilerimizi bilgi ve beceriyle donatarak tüketen değil üreten bireyler haline getirmek için; teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımıza kodlamayı öğreterek, sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen, analitik düşünebilen, inovatif düşünen, disiplinler arası bağlantı kurarak öğrenilen bilgileri gerçek hayatta uygulama imkanı bulan, girişimcilik becerileri yüksek olan, problemleri kolayca farklı çözüm yolları ile çözebilen, Endüstri 4.0 için robotları kontrol edebilen ve geleceğin mesleklerine şimdiden hazırlanan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz’’ diye konuştu.

