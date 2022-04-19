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Okullara gözaltı

Yozgat İl Genel Meclisi Milli Eğitim Komisyonu tarafından Yozgat’ın Saraykent ilçesinde bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okulların genel durumları hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapıldı.

19 Nisan 2022 Salı 00:42
Okullara gözaltı

Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Şakir Taşdemir, Yaptıkları incelemeler neticesinde Saraykent ilçesinde bulunan Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunun çatısının bakım ve onarımı ile salonun güçlendirme bakım ve onarımı, Mehmet Akif Ersoy Anaokulu bahçesine çocuk oyun parkı yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca Sarayözü İlkokulunun elektrik tesisatının yenilenmesi, Sarayözü Ortaokulunun bahçe ihata duvarının yenilenmesi, İlçede bulunan erkek ve kız pansiyonlarının dış cephesinin mantolama yapılması gerektiğine vurgu yapan Taşdemir, ‘’Halk Eğitim Merkezi binasının dış cephe mantolama yapılması, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne araç kiralanması ile mazot ihtiyacının karşılanması ihtiyaçlarının olduğu, ilçede bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan okulların bakım onarımları ile diğer taleplerin Milli Eğitim Müdürlüğünce karşılanması komisyonumuzca uygun görülmüştür’’ dedi.

Son Güncelleme: 18.04.2022 20:46
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