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Okullara destek

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından okullara gönderilen basketbol potaları teslim edildi.

03 Haziran 2022 Cuma 00:48
Okullara destek

Sarıkaya Kaymakamlığı ile Gençlik ve  Spor İlçe Müdürlüğünün girişimleri sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın çocuk ve gençleri sporla iç içe tutmak, sağlıklı bireyler olarak yetişebilmelerini ve sportif alanlarda kendilerini geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla  göndermiş olduğu basketbol potaları, Kaymakam Samet Serin tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 5 okula dağıtımı gerçekleştirildi. 
Haber Merkezi

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