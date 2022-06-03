Okullara destek

Sarıkaya Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün girişimleri sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın çocuk ve gençleri sporla iç içe tutmak, sağlıklı bireyler olarak yetişebilmelerini ve sportif alanlarda kendilerini geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla göndermiş olduğu basketbol potaları, Kaymakam Samet Serin tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 5 okula dağıtımı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi