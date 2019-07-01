Okullara Beyaz Bayrak

Yozgat İl Mili Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, projenin amacının sağlıklı nesiller yetiştirerek, toplum sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu vurguladı. Yazıcı, ‘’Çocuklarımızı akademik, ruhsal ve bedensel açıdan koruyup kollamak, önleyici tedbirler almak ve geleceklerini daha güzel şekillendirmek için gayret sarf ederek uygun ortamlar oluşturmak önemli sorumluluklarımızdandır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız tarafından imzalanan protokol çerçevesinde belirlenen kriterlere göre yapılan incelemeler sonucunda okullarımıza Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul sertifikaları verilmektedir’’ dedi. Yazıcı, geçen yıl 30 okulun Beyaz Bayrak,34 okulun da Beslenme Dostu Okul Sertifikası aldığını hatırlattı. Yazıcı, ‘’Geçen yıllarla birlikte toplamda 194 okulumuz Beyaz Bayrak, 118 okulumuz ise Beslenme Dostu Okul sertifikası almıştır. Bu sayının giderek artması için tüm okullarımızın gayreti devam edecektir. Hedefimiz il geneli tüm okullarımızın Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul sertifikası almaya hak kazanmasıdır’’ diye konuştu. Yozgat Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Akif Karaaslan da, ‘’Okul sağlığını korumak ve geliştirmek maksadıyla belirlenen kriterler doğrultusunda okullarımız hem Milli Eğitim Müdürlüğü Hem Sağlık Müdürlüğü´nün personelleri ile incelenip, yerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Temizlik ve hijyen konusunda belirlenen kriterlere sahip olan okullarımıza beyaz bayrak ve beslenme dostu okul sertifikaları verilmektedir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde belli bir başarı grafiği elde etmiş bulunmaktayız. Sayın Valimize İl Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ödül alan okullarımızı tebrik ediyorum’’ ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Mehmet Öz, protokol üyeleriyle birlikte okulların Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Sertifikasını takdim etti.