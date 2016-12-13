Okullar tatil edildi

Yozgat Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezinde ilk orta ve lise eğitim ve öğretime 14.12.2016 çarşamba günü 1 gün süreyle ara verildi.
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