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Okullar tatil edildi

13 Aralık 2016 Salı 22:51
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Yozgat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Okullar tatil edildi
Yozgat Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezinde ilk orta ve lise eğitim ve öğretime 14.12.2016 çarşamba günü 1 gün süreyle ara verildi.
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