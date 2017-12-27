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Okullar takipte

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile birlikte ilçe Milli Eğitim Müdürleri de okulları yakına takibe alarak, ziyaretlerini sürdürüyor.

Okullar takipte

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile birlikte ilçe Milli Eğitim Müdürleri de okulları yakına takibe alarak, ziyaretlerini sürdürüyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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Okullar takipte

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Alacalıoğlu İlkokulu ile Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunu ziyaret ederek, okul müdürlerinden bilgi aldı, sınıflarda öğrenciler ile sohbet etti. Okulların ihtiyacı olan malzemelerin temini için gerekli talimatları veren Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, iki okulda çok sayıda göçmen öğrencinin bulunduğunu belirtti. Yazıcı, öncelikle bu iki okul olmak üzere öğrenci ve velilere yönelik Türkçe öğretimi, velilere yönelik beceri eğitim kursu açılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Diğer taraftan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi ve Pansiyonu ile Şehit Önder Muratoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti. Şube Müdürü Musa Öcal ile birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde Ekinci, öğrencilerle bir araya gelip, taleplerini dinledi, okul ve pansiyon yönetimi ile beraber öğrenci taleplerini görüştü.

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