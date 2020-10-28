Okullar şenlendi

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Yazıcı, hijyen, el temizliği, sosyal mesafe, maske kullanımı ve ders çalışma tekniklerinden bahsederek öğrencilere eğitim hayatından başarılar diledi. Öğretmenler odasında öğretmenleri ziyaret eden Yazıcı, rehberlik hizmetleri, dezavantajlı öğrenci eğitimi, pandemi nedeniyle alınan ve uyulması gereken tedbirler, uzaktan eğitim, EBA, öğrenci motivasyonu, destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ve öğretmen eğitimleri konularına değinerek, öğretmenlerin istek ve taleplerini aldı. Okulun birimlerinde incelmelerde bulunan Yazıcı, alınan önlemler konusunda gösterilen hassasiyetten ve alınan tedbirlerden dolayı okulun yönetici, öğretmen, öğrenci, personel ve velilerine teşekkür etti.