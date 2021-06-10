Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1449
ALTIN
521.581
DOLAR
8.5840
STERLİN
12.1242
EURO
10.4585

OKULLAR ŞENLENDi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’En büyük motivasyonumuz, okullarımızda mutlu öğrenci görmektir’’ dedi, okulların öğrencilerin yüz yüze eğitime başlamasıyla yeniden hayat bulduklarını söyledi.

10 Haziran 2021 Perşembe 00:03
OKULLAR ŞENLENDi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Merkez Musabeyli Şehit Mustafa Uğur ilk/Ortaokulu ve Sarıfatma İlk/Ortaokulunu ziyaret etti.
Öğrencileri sınıflarında ve teneffüs saatinde bahçede ziyaret eden Yazıcı, miniklerle sohbet edip, oyunlarına iştirak etti. Öğretmenlerle öğretmenler odasında bir araya gelen Yazıcı, ''Mutlu bireyler yetiştirmek önceliklerimizden olmalıdır. Mutlu olan çocuk aynı zamanda umutlu olmakla birlikte hangi mesleği seçerse seçsin iş ve sosyal hayatında da başarılı olur’’ dedi. Öğretmenlerin istek ve önerilerini alan Yazıcı, okul ve çevresindeki ortak kullanım alanlarında incelemelerde bulundu, okul yöneticilerinden alınan önlemler ve salgın sürecinin yönetimi hakkında bilgi aldı. Maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat edilmesini hatırlatan Yazıcı, alınan önlemler ve gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerinden dolayı okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, çalışanlar ile birlikte öğrenci velilerine de teşekkür etti. •Yasin Nazım Kayhan• 

Anahtar Kelimeler:
Okullar şenlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OkuYOZ projesi tamamlanıyor
OkuYOZ projesi tamamlanıyor
Müzik Sınıfı açıldı
Müzik Sınıfı açıldı
Yozgat'tan içerik desteği
Yozgat'tan içerik desteği
Kurs binası tamam
Kurs binası tamam
Şehidin ismi okula verildi
Şehidin ismi okula verildi
Yabancı dil eğitiminde standart
Yabancı dil eğitiminde standart
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim