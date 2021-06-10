Okullar şenlendi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Merkez Musabeyli Şehit Mustafa Uğur ilk/Ortaokulu ve Sarıfatma İlk/Ortaokulunu ziyaret etti.

Öğrencileri sınıflarında ve teneffüs saatinde bahçede ziyaret eden Yazıcı, miniklerle sohbet edip, oyunlarına iştirak etti. Öğretmenlerle öğretmenler odasında bir araya gelen Yazıcı, ''Mutlu bireyler yetiştirmek önceliklerimizden olmalıdır. Mutlu olan çocuk aynı zamanda umutlu olmakla birlikte hangi mesleği seçerse seçsin iş ve sosyal hayatında da başarılı olur’’ dedi. Öğretmenlerin istek ve önerilerini alan Yazıcı, okul ve çevresindeki ortak kullanım alanlarında incelemelerde bulundu, okul yöneticilerinden alınan önlemler ve salgın sürecinin yönetimi hakkında bilgi aldı. Maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat edilmesini hatırlatan Yazıcı, alınan önlemler ve gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerinden dolayı okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, çalışanlar ile birlikte öğrenci velilerine de teşekkür etti. •Yasin Nazım Kayhan•