Okullar şenlendi

ORTA riskli iller arasında yer alan Yozgat’ta, uzun bir aradan sonra ders zili dün sabah çaldı. Okul bahçeleri, okul binası ve sınıflarda alınan covit19 tedbirleri doğrultusunda eğitime başlandı. Yozgat’ta, okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim verecek. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12-22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak. Hazırlık, 9. 10. 11. sınıflar haftada 2 gün, 12. sınıflar ise haftada 16-24 saat seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam edecek. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılacak.

HOŞ GELDİNİZ ÇOCUKLAR

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Vakfı İlkokulu ve Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulunda, öğrencileri sınıflarında ziyaret etti, ‘hoş geldiniz’ dedi. Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Yerinde Karar Sürecinde Eğitim Kurumlarının Açılma ve Uygulama Kriterleri’ doğrultusunda okulların tüm kademelerinde yüz yüze eğitim-öğretimin başladığını bildirdi. Okul ziyaretinde öğretmenlerle de bir araya gelen Yazıcı, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi, başarı dileğinde bulundu. Yazıcı, okulların yöneticilerinden salgın sürecinde alınan önlemler konusunda bilgi aldı, incelemelerde bulundu. Yazıcı, ‘’Eğitim kurumlarımızda Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu uyarınca, tüm alanlarda öğrenciler arasında sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi. Müdürlüğümüz koordinasyonunda açılan tüm okullarımıza ihtiyaç duydukları dezenfektan, sabun gibi malzemeler ulaştırılarak, öğrencilerimizin sağlığının korunması maksadıyla tüm önlemler alınmakla birlikte gerekli temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Göz aydınlığımız öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için gerekli hazırlıklar tamamlanmış olup meslektaşlarımıza, çalışanlarımıza ve öğrencilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir eğitim- öğretim dönemi dileriz’’ diye konuştu.

OKULLAR AÇILDI

Yozgat merkez ile birlikte ilçelerde de kontrollü olarak eğitim öğretime başlanıldı. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy da öğrencilerin yeniden yüz yüze eğitime başlamalarının sevincine ortak oldu. Aksoy, ‘’Çok Şükür! İlçemizdeki tüm okullarımızı belirlenen kurallar dahilinde açtık. Okullarımız tekrar çocuk sesleriyle şenlendi. Bizler de bu şenliğe coşkuyla İstiklal Marşımızı okuyarak eşlik ettik. Öğrencilerimizi ne kadar çok özlediğimizi ve onlar için okullarını hazır ettiğimizi ilettik. Okullarımızın en güzel süsü çocuklarım, Evinize Hoş Geldiniz’’ ifadelerini kullandı.