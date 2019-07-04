OKULLAR RENKLENDi

Fatma Ekren, eğitim kurumlarının iç ve dış duvarlarını her düzeydeki okullara uygun resim ve motiflerle süslüyor. Öğrencilerin okullarına olan motivasyon ve sevgisi bu yolla artıyor. İlçenin tek bağımsız anaokulu olan Mehmet Akif Ersoy Anaokulunda Öğretmen Fatma Ekren’in fırçaları ile birlikte farklı bir görünüme kavuştu. Okullardaki bu yeni görünüm resim sanatına yetenekli öğrencilerin gözünü kamaştırıyor. İlçe içerisinde resim yapma yeteneği olan öğrenciler için Fatma Ekren yeni bir pencere oldu. Bir sonraki eğitim ve öğretim yılında açılacak olan kurslarla yapılacak olan yetenek tarama çalışmaları ile birlikte artık yetenekli öğrenciler güzel sanatlar lisesine gidebilecek duruma ulaşmaları büyük bir umut kaynağı oldu. Öğretmen Fatma Ekren, yaklaşık bir yıldır görev yaptığı Saraykent İlçesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerini güzel sanatlar ile bütünleştirebilmenin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisi olduğunu söyledi. Ekren, ‘’Ders dışı zamanlarımı okulların güzelleştirilmesi için harcamak yorgunluktan öte mutluluk duymama vesile oldu. Eğitim kurumları öğrencilerin kendi evlerinden çok daha uzun bir süre zaman harcadıkları mekanlar olması sebebi ile öğrencilerin göz estetiğine uygun olması onların eğitim ve öğretim süreçlerini daha keyifli bir hale getirdiğine şahit olmaktayız. Bulunduğu ortamdan zevk alan öğrenciler ise okullarına daha çok motive olarak devamsızlık yapma alışkanlıklarının sönmesi ile birlikte akademik açıdan daha başarılı olduklarına öğretmenlik hayatım boyunca tanık oldum’’ dedi.