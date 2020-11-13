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Okullar renklendi

KADIŞEHRİ ilçesinde, okulların öğrenciler için daha güzel bir eğitim ve öğretim alanı olmasına yönelik yapılan çalışmalar beğenildi.

13 Kasım 2020 Cuma 00:16
Okullar renklendi

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, gece gündüz demeden büyük bir özveri ve gayretle çalışan Gizem Coşkunsoy, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek ile birlikte okul ziyaretinde bulundu. Aksoy, ‘’Okullarımızın eğitici ve öğretici görsellerle süsleyebilmek için görüş alışverişinde bulundular. Verimli bir ziyaret oldu. İlçemiz okullarını akrilik çalışmaları ile güzelleştiren değerli meslektaşım Gizem Coşkunsoy ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek’e öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz’’ dedi.

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Okullar Renklendi
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