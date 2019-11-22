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Okullar proje yazacak

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı, ‘Mesleki ve Teknik Eğitim’ olarak belirlenen tema kapsamında okullarda çeşitli faaliyetleri yapmak üzere hazırlıklarını tamamladı.

Okullar proje yazacak

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı, ‘Mesleki ve Teknik Eğitim’ olarak belirlenen tema kapsamında okullarda çeşitli faaliyetleri yapmak üzere hazırlıklarını tamamladı.

22 Kasım 2019 Cuma 04:04
Okullar proje yazacak

Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması, rehberlik erişim imkânları, eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi gibi hedeflere ulaşmak amacı ile Milli Eğitim Müdürlükleri ile protokol imzalandı. Protokol kapsamında ilk etkinlik Kayseri’de yapıldı. Kayseri ve ilçelerindeki Meslek Lisesi Müdürlerinin katılımı ile insan kaynakları kapasite artırımı, eğitimde akreditasyon, süreç yönetimi, liderlik ve kalite güvence sistemi konularında bir dizi eğitim düzenlendi, ORAN uzmanlarınca okullarda proje yazma eğitimleri verildi. Eğitimin 25-28 Kasım tarihleri arasında Yozgat ve Sivas illerinde de devam ettirilmesi planlandı. Geleceğim Mesleğim teması kapsamında, önümüzdeki haftalarda İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenecek okullardaki verilecek Girişimcilik ve Etkili Sunum teknikleri eğitimlerinin, fabrika gezileri ve meslek lisesi mezunu iş adamlarının konuşmacı olarak katılacağı Liderler Programı ile ORAN Kalkınma Ajansı faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi. 

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Okullar Proje Yazacak
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