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Okullar mercek altında

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy ile birlikte, ilçe genelindeki okullarını yakın takibe aldı. Ceylan, okulların iş ve işleyişlerini kontrol etmek, okul ve kurumların hizmet kalitesini yükseltebilmek için ziyaret turlarının devam edeceğini söyledi.

Okullar mercek altında

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy ile birlikte, ilçe genelindeki okullarını yakın takibe aldı. Ceylan, okulların iş ve işleyişlerini kontrol etmek, okul ve kurumların hizmet kalitesini yükseltebilmek için ziyaret turlarının devam edeceğini söyledi.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:08
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Okullar mercek altında

 Ceylan, yapılan ziyaretlerde okulların donanım ihtiyaçları, tertip ve düzen yapıları yerinde incelenerek eksik ve yetersiz görülen durumlara yerinde çözümler üretilmeye çalıştıklarını kaydetti. Ceylan, yaptıkları ziyarette, öğrenci ve öğretmenler ile görüşmeler yapılarak, eğitimin kalitesini, verimini arttırıcı tedbirleri hep birlikte alma gayretinde olduklarının altını çizdi. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, ekip ruhunun önemine dikkat çekerek, ‘’Birlikte görev yaptığım değerli Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy ile birlikte takım ruhu içerisinde çalışmak, Saraykent eğitim ve öğretiminde olumlu çalışmaları beraberinde getirmektedir. Bu konuda şanslıyız. Umarım yapılan tüm çalışma ve projelerimiz tüm öğrencilerimizin eğitim ve öğretimine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Bizler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm okul ve kurum yöneticilerimizin özverili çalışmalarından dolayı mutluyuz’’ dedi.

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Okullar Mercek Altında
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