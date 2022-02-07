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OKULLAR HAZIR

Yozgat’ta 2021-2022 Eğitim Yılı ikinci dönemi bugün başlıyor.

07 Şubat 2022 Pazartesi 00:15
OKULLAR HAZIR

Eğitim yılının ikinci dönemi başlamadan önce okullarda da hummalı çalışmalar yapıldı. Bazı okulların eksikleri 15 günlük ara tatilde giderilirken, bazı okullarda da gönüllü öğretmenler tarafından boya çalışmaları yapıldı. 15 günlük ara tatili döneminde Yozgat’ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava neticesinde okul bahçeleri karla dolarken, İl Özel İdare ekipleri ile Belediye ekipleri okul bahçelerini kardan temizleyerek bugüne hazırladılar. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İkinci döneme hazırlık için Yozgat genelindeki okulların bahçelerindeki karın temizlendiğini söyledi. Yazıcı, ‘’Okul bahçelerindeki karın temizlenmesinde bizlere destek veren Vali Ziya Polat başta olmak üzere, Belediye Başkanı Celal Köse, Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve ekiplerine, ilçe özel idarelerimize, ilçe milli eğitim müdürlerimize, mesai arkadaşlarıma, okul müdürlerimiz ve personelimize teşekkür ederim’’ dedi.
YOZGAT BELEDİYESİ HUMMALI ÇALIŞTI
Öte yandan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, il merkezinde bulunan okulların ikinci yarıya sıkıntısız başlamaları için okul bahçelerinde kar temizliği yaptıklarını söyledi. Köse, ‘’2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci dönemi başlamadan önce şehrimizde bulunan tüm okullarımızın bahçelerindeki karların temizliğini gerçekleştirdik. Sevgili öğrenciler; Rabbim hepinize zihin açıklığı versin. İyi dersler’’ diye konuştu.

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