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OKULLAR HAZIR

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak yüz yüze eğitim ile ilgili olarak okullarda hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

12 Şubat 2021 Cuma 00:56
OKULLAR HAZIR

YOZGAT il genelinde, salgın koşullarının hafif seyrettiği ya da virüsün hiç görülmediği köy ve benzeri yerleşim yerlerinde 15 Şubat'ta eğitime başlayacağı, okulların yüz yüze eğitime hazır olduğu belirtildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’ uyarınca, okullarda tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri yapıldığını söyledi. Yazıcı, ‘’Müdürlüğümüz koordinasyonunda açılacak tüm okullara ihtiyaç duydukları dezenfektan, maske ve sabun gibi malzemeler ulaştırıldı. 15 Şubat Pazartesi itibarıyla, ‘birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecektir’’ dedi. Yazıcı, İl genelinde bulunan 110 okulda 7 bin 400 öğrenci ile 13 bağımsız Anaokulunda 2 bin 722 öğrenci olmak üzere toplamda 123 okulda 10 bin 122 öğrencinin yüz yüze eğitime başlanacaklarını anlattı. Yazıcı, ‘’Milli Eğitim Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü iş birliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde Ülkemiz genelinde okulların yüzde 98'i hazırlıklarını tamamlayarak belgelendirme başvurusu yaptı. Ağustos 2020'den bu yana yapılan incelemeler sonucunda okulların yüzde 98,2'sini oluşturan 49 bin 361 okula ‘Okulum Temiz’ belgesi verildi. İlimiz genelinde ise tüm okullarımız da 'Okulum Temiz Belgesi’ aldı’’ diye konuştu. Yazıcı, okullara ziyaretçi kabul edilmemesi başta olmak üzere veliler ve diğer ilgili taraflarca uyulması gereken konuların, okulların web siteleri ve diğer iletişim araçları ile duyurulduğunun da altını çizdi. 

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OKULLAR HAZIR
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