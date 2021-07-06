OKULLAR HAREKETLENDi

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web siteleri, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım ile ‘Telafide Ben de Varım’ programının tanıtımı yapıldı. ‘Telafide Ben de Varım’ programının 31 Ağustos tarihine kadar devam edeceği kaydedildi. Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren programda eğitim faaliyetleri, ‘fiziksel, sosyal duygusal, akademik gelişim, özel eğitim alanı’ olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlandı. Yozgat’ta okul ve kurumlardan 4 bin 331 faaliyet başvurusu yapıldı. Bu güne kadar, programa 2 bin 539 faaliyet için öğretmen tanımı gerçekleştirildi. ‘Telafide Ben de Varım’ etkinliklerine il genelinde 30 bin öğrenci başvuru yaptığı, başvuruların devam ettiği açıklandı. Öğrenciler, bu süreçte başta kendi kurumları olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri Bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanacak. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Şube Müdürü Hacı Mehmet Aslan ile birlikte Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek, Telafide Ben de Varım Programına katılan öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu. Yazıcı, İl genelinde yoğun bir teveccühle devam eden Telafide Ben de Varım Programının verimli bir şekilde devam ettiğini belirterek, eğitim camiasına, veli ve öğrencilerimize teşekkür etti.