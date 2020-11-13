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Okullar güvende

Eğitim kurumlarında yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı alınması öngörülen tedbirler kapsamında güvenlik kamerası sistemi yaygınlaştırılmaya başlandı.

13 Kasım 2020 Cuma 00:16
Okullar güvende

OKULLARDA güvenliğin üst düzeye taşınarak, öğrencilerin huzur içerisinde eğitim, öğretimlerine devam etmeleri, yaşanılması muhtemel olumsuz olaylara karşı caydırıcı özelliği de bulunan güvenlik kamerası uygulaması yaygınlaştırılıyor. Çekerek İlçesinin Özükavak Beldesi’ndeki okul güvenlik sistemine kavuşturuldu. Çekerek Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliği sağlamak amacıyla Özükavak Beldesindeki okulun koridorları ve bahçesine 13 kamera monte edildi. Kameraların 7 gün 24 saat kayıt yapacağı kaydedildi.

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Okullar Güvende
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