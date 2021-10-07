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OKULLAR EMiN ELLERDE

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Boğazlıyan İlçesinde okullarda incelemelerde bulundu, ‘’Eğitim kurumlarımız emin ellerde’’ mesajını verdi.

07 Ekim 2021 Perşembe 00:50
OKULLAR EMiN ELLERDE

Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ile birlikte incelemelerde bulunan Yazıcı, Yenipazar Ortaokulu, Yenipazar İlkokulu, Sırçalı İlkokulu/ Ortaokulu, Boğazlıyan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Zeynel Deniz Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Okullar ve eklentilerinde alınan tedbirleri yerinde inceleyen Yazıcı, salgınla ilgili alınan tedbirlerin yeterli olmasından dolayı memnuniyetini ifade ederek, ilgililere teşekkür etti. Okullara salgınla ilgili her türlü malzemenin gönderilmeye devam edeceğini belirten Yazıcı, ihtiyaçların anında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilmesinin önemini vurguladı. Okul bahçelerinde, yemekhane ve okulların diğer birimlerini de gezen Yazıcı, öğretmenlerle yaptığı toplantıda eğitim süreçlerini değerlendirerek, görüş ve önerilerini aldı, yeni atanan öğretmenlere hayırlı olsun dileklerini iletti. Yazıcı, 8 ve 12. sınıflar ile diğer bazı sınıfları ziyaret ederek, eğitim süreçleri ile ilgili gözlemlerde bulundu. Sınava girecek öğrencilerin kazanım elde etme süreçlerinin takip edilmesini isteyen Yazıcı, öğrenci tanıma testlerinin uygulanarak analiz edilmesini, okulların okul gelişim planlarının hazırlanıp, uygulanmasını, velilere yönelik ihtiyaç analizlerinin yapılarak bir program dahilinde veli seminerleri düzenlenmesini, sınava girecek her öğrenciye günlük bir program hazırlanmasını, velilerle birlikte bu programın takip edilmesini istedi. Yazıcı, kontrol ve önleme dayalı bir yönetim sürecinin etkili bir okul için önemine değindi. Yazıcı, teneffüse çıkan öğrencilerle okul bahçesinde oyun oynadı, hanları sevdi.

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