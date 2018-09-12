Okullar eğitime hazırlanıyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Mucuk ile birlikte okulların fiziki durumlarının hazırlık çalışmalarını inceledi. Okul Müdürlerinden çalışmaların süreci ile bilgi alan Bozdağ, Çayıralan İmam Hatip Ortaokulu büyük onarım çalışmaları, dış cephe kaplama iç kapı dış bahçe duvarı tamir ve bakımları tamamlandığını kaydetti. Bozdağ, Mehmet Akif Ersoy İlkokulun doğu ihata duvarının tamamlandığını, oyun parkının öğrenciler için hazır hale gediğini, iç cephe boyasının bitirilip, sınıfların aydınlatma sorunlarının ortada kaldırıldığını anlattı. Bozdağ, ‘’Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi ve Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip Lisesi okulu bahçe peysaj çalışmaları, Çayıralan Belediyesiyle yapılan işbirliği içerisinde düzenlendi. Okul koridor girişi ve spor salonu boya işi tamamladı. Köy okullarından Konuklar İmam Hatip Ortaokulu ve Y. Yahyasaray Ortaokulunun sınıf boya işlerinin yeni eğitim öğretim yılı için hazırlandı’’ dedi.

Okul Müdürlerine bu özverili çalışmaları için teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler için başarı açısından fiziki imanlarında önemli olduğu vurguladı. Bozdağ, ‘’Eğitim Öğretim sürecini etkileyen faktörler içerisinde değişik etkenler vardır. Bunlardan biride çevre ve sınıf düzenlenmesi, yani fiziki ortamın hazır olmasıdır. Sınıf ortamının düzenlenmesinde en önemli rol öğretmenlerin ve yöneticilerindir. Öğretmenlerin ve yöneticilerinin, sınıfın ortamını öğrenci üzerindeki ve sınıf yönetimindeki etkilerini dikkate alarak düzenleme yapması eğitim öğretim sürecinin etkinliğini arttırmaktadır. Sınıftaki fiziksel değişkenlerin, olumlu öğrenme ortamı oluşturmadaki ve öğrencilerin öğretim hedeflerine ulaşmasındaki önemini vurgulamaktadır’’ diye konuştu.

