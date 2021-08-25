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Okullar eğitime hazırlanıyor

Yozgat’ta yüz yüze eğitim öncesinde tüm eğitim kurumlarında başlatılan hazırlık çalışmalarının sonuna gelindi.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 00:28
Okullar eğitime hazırlanıyor

Yozgat’ta 1 Eylül tarihinden itibaren başlayacak olan yüz yüze eğitime yönelik okullarda başlatılan hazırlıklarda sona gelindi. 
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okulları ziyaret ederek, hazırlıkların son durumu hakkında bilgi aldı, denetim yaptı. Yazıcı,1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ile ortaokul 5. sınıflar için uyum eğitimi verileceğini hatırlattı.  6 Eylülde ise tüm kademlerde yüz yüze eğitimin başlayacağını kaydeden Yazıcı, okulların eğitim-öğretime hazırlanması konusunda yapılan çalışmalar ve salgınla ilgili alınan tedbirleri yakından takip ettiklerini bildirdi. Yazıcı, ‘’Okullarımızın her biriminde salgından korunmak maksadıyla dezenfektan malzemeleri bulundurulması için gerekli hazırlıklar yapılmış ve müdürlüğümüz tarafından okullarımıza dağıtılmıştır’’ dedi. Yazıcı, 1 Eylüle kadar tüm sınıflar ve okullarda dezenfekte, temizlik işlemlerinin tamamlanarak, öğretmen ve öğrenciler için hazır hale getirileceğini belirtti. Yazıcı, ‘’Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından gönderilen ücretsiz ders kitaplarının dağıtımının büyük bir bölümü tamamlanmış olup, 6 Eylülde öğrencilerimizin sıralarının üzerinde hazır bulunacaktır’’ diye konuştu. 

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Okullar Eğitime Hazırlanıyor
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