OKULLAR ÇÜRÜYOR!

Taşımalı eğitim sürecinin 1989-1990 eğitim döneminin pilot illerden sonra yaygınlaştırılmasıyla birlikte köylerde kaderine terk edilen okullar, çürümeye başladı.

Kırsalı gezip, köy çocuklarına yönelik okuma etkinlikleri düzenleyip, hedeflerini yükseltmesine katkı sağlayan Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, köy okullarının yeniden açılması gerektiğine dikkat çekti. Nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinde bulunan, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan İlköğretim okullarındaki öğrencilerin merkezi yerlerdeki okullara günübirlik taşınarak eğitim almalarını sağlamak amacıyla başlatılan ‘Taşımalı Eğitim’ uygulaması, köylerdeki okulların birbiri ardına kapanmasına neden oldu. Kırsal kesimlerdeki köy ve mezaralarda yaşayan çocuklar, evlerinden kilometrelerce uzaktaki okullarda eğitim görürken, kendi köylerindeki okul binaları ise kaderine terkedilip, çürümeye bırakıldı. Bazı köylerde okullar muhtarlıklara tahsis edilip, Köy Konağı, Misafirhane, Muhtarlık, Kültür Evi gibi farklı amaçlarla kullanılmak üzere tadilattan geçirildi. Büyük çoğunluğu ise, çürümeye bırakıldı, camları, kapıları, pencereleri kırıldı, duvarları yıkılmaya başladı.

KÜLTÜR EVİ-MÜZE YAPILDI

Yozgat’ta taşımalı eğitime dahil olan köylerden bazılarında okul binaları Muhtarlıklara tahsis edilip, farklı amaçlarla kullanılmaya başlandı. Yozgat’ın Şefaatli İlçesine bağlı İncirli Köyündeki İlkokul binası da Kültür Evi olarak dizayn edildi. Muhtarlık tarafından alınan Okul Binası ile bahçesinde otantik eşyalar sergilenirken, pandemi öncesinde düzenlenen Cem törenlerine, kültürel faaliyetlere ev sahipliği yaptı. Yozgat’ın İnceçayır Köyündeki okul binası ise Köy Müzesi’ne dönüştürüldü. Köyün iki şehidi için köşelerin oluşturulduğu İnceçayır Köyü İlkokul binasının diğer bir bölümünde ise köylerde unutulmaya yüz tutan otantik eşyalar sergileniyor. İnceçayır köyünde de her yıl farklı etkinlikler düzenleniyor, bu etkinliklere Müzeye dönüştürülen okul binası ev sahipliği yapıyor. İnceçaır Köyündeki okulun Müzeye dönüştürülmesine öncülük eden araştırmacı yazar Osman Karaca, Yozgat’ın çok göç veren iller arasında ilk sıralarda yer aldığını hatırlatarak, ‘’Gurbette yaşayanların köylerine gelebilmesi için bir nedenleri olması gerekiyor. Yoksa, köyünü unutuyor, yabancılaşıyor. Tarlası olan, yakınları bulunanlar geliyorlar. Gelemeyenlere bir neden oluşturmak için her yıl etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerde Müzeye dönüştürdüğümüz Okul binasını kullanıyoruz’’ dedi. Karaca, köy okullarının yeniden açılması gerektiğini veya binalarının muhtarlıklar tarafından farklı amaçlarla kullanılmak üzere düzenlenmesinin yerinde olacağını savundu.

‘BUTİK OKUL’ ANLAYIŞI

Kırsalı gezip, köy çocuklarına yönelik okuma etkinlikleri düzenleyen, öğrencilerin hedeflerini yükseltmesine katkı sağlayan Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata ise, yaptığı değerlendirmede, köy okullarının yeniden açılması gerektiğini söyledi. Böyükata, ‘’Fiziki şartları ve çevresi itibariyle çekici yönleri yüksek olan köy okulları, bir bakıma ‘Butik Okul’ olma butik bir ‘Kolej’ olma potansiyeli taşımaktadır’’ dedi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden genç öğretmenlerin Anadolu’nun her yanında görev yaptığını, bulundukları okullara ve çevreye değer katabileceklerinin altını çizen Böyükata, olumlu yönde gelişime ve değişime katkı verebilecek genç öğretmenlerin, kırsalda ‘Köy Koleji’ anlayışıyla yeni bir canlılığın doğmasına destek sağlayabileceklerini aktardı. Gereksiz, yersiz ve faydasız yargılardan kurtulmak gerektiğini bildiren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğretmenlerin bulundukları yerlerde, mevcut durumu iyi analiz etmeleri, uzun vadeli bakışa sahip olmaları, projelerinde amaç ve hedefleri ilişkili biçimde kurgulamalarının önemini vurgu yaptı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, köy okullarında öğrenci sayılarının az olmasının öğrenmenin öğrencilerle daha yakından ilgilenip, cevherlerini, yeteneklerini ortaya çıkartıp, başarılı olmalarını sağlayabileceklerini de sözlerine ekledi. •Seyfi Çelikkaya•