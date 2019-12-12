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OKULLAR BELGELENDİ

YOZGAT’ta 8 okul daha uluslararası OHSAS belgesine kavuştu. Yurt genelinde, Uluslararası OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası almaya 69 okulun hak kazandığı, bu okullardan 7’inin ise Yozgat’ta bulunduğu bildirildi.

OKULLAR BELGELENDİ

YOZGAT’ta 8 okul daha uluslararası OHSAS belgesine kavuştu. Yurt genelinde, Uluslararası OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası almaya 69 okulun hak kazandığı, bu okullardan 7’inin ise Yozgat’ta bulunduğu bildirildi.

12 Aralık 2019 Perşembe 04:04
OKULLAR BELGELENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitime Entgrasyonu’ Programını geçen yıl uygulamaya koydu. Bu kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği politikasında yer alan planlama, uygulama ve işletme, kontrol ve yönetimin gözden geçirilmesi başlıkları altındaki şartlarını başarıyla yerine getiren 8 okula sertifika verildi. Yozgat Merkez Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi il merkezinde belge alan okullar oldu. İlçelerde ise, Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çayıralan Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sorgun Yunus Emre İlkokulu/Ortaokulu, Yerköy Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu ve Yerköy Şehit Mehmet Tez Anadolu Lisesi’ne belge verildi. Bakanlık tarafından gönderilen belgeler, Yozgat valisi Kadir Çakır ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından okul idarecilerine törenle teslim edildi. Vali Çakır, Türkiye genelinde OHSAS belgesini almaya hak kazanan 69 okuldan 8 tanesinin Yozgat’ta olmasının sevindirici olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Son Güncelleme: 12.12.2019 10:10
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OKULAR BELGELENDi
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