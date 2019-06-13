Okullar bakım bekliyor

Aydıncık’ta eğitim-öğretim veren bazı okullarda meydana gelen yıpranmalar giderilmeyi bekliyor. Konuyla ilgili bilgiler İl Genel Meclisi’nin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun raporunda yer alıyor. Rapora göre ilçeye bağlı Baydiğin Ortaokulu’nun elektrik, su tesisatının yenilenmesi gerektiği belirtilirken, okulun iç ve dış cephe boyaya ihtiyaç duyup kapı ve dolap gibi ahşaplarının yenilenme beklediği söylendi. Baydiğin İmam Hatip Ortaokulu’nda ise bilişim sınıfının donanım eksiliğinden kullanılamadığı, kütüphanesini ise bazı materyallere ihtiyaç duyduğu aktarıldı. Kazankaya Şehit Dursun Erdoğan İlk ve Ortaokulu’nda ise okulun genel bakıma ihtiyaç duyduğu raporda yer aldı. Öte yandan ilçeye bağlı köylerdeki öğrencilerin büyük çoğunluğunun taşımalı eğitim ile belde ve ilçe merkezindeki okullara taşındığı ve okulu kapalı olan köylerde, köylülerin okul binalarının köy tüzel kişiliğine devredilerek çok amaçlı kullanımının talep edildiği de belirtildi. Raporda ilçedeki bazı okulların bilişim sınıflarındaki eksikliklerin vurgulanması da dikkat çekti.