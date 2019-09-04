OKULLAR AÇILIYOR

Uyum haftasının amacının öğrencilerin okul kaygısını azaltmak, alışma sürecini hızlandırmak, öğrencilere okulu sevdirmek olduğu kaydedildi. Hafta boyunca öğrencilerin okula daha kolay uyum sağlamaları amacıyla çocuk, aile ve öğretmen tanışma programları gibi etkinlikler düzenlenecek. Öğrencilere öğrenme ortamını, öğretmenlerini, arkadaşlarını tanımaları için daha rahat bir ortam oluşturulacak. Ayrıca okulu sevdirmek amacıyla çeşitli oyunlar, aktiviteler gerçekleştirilecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 9 Eylül 2019 Pazartesi başlayacak, 18-22 Kasım 2019 ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihlerinde olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 6-10 Nisan 2020 tarihinde ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan 2020’de başlayacak olan ikinci dönemin ikinci yarısı da 19 Haziran 2020 tarihinde bitecek ve yaz tatili başlayacak. Yozgat’ta Okul Öncesi eğitim kapsamında 5 bin 733 öğrenci il genelinde eğitime başlarken, İl Merkezde bin 401 öğrenci uyum eğitimine alınacak. Yozgat il genelinde 5 bin 311 öğrenci, merkezde bin 345 öğrenci birinci sınıfa, il genelinde 5 bin 480 öğrenci, merkezde bin 341 öğrenci de 5’inci sınıfa başlayacak. 9. Sınıfa gidecek öğrenci sayısı il genelinde 6 bin 183, merkezde ise bin 813 olarak açıklandı. Yozgat il genelinde yarın toplam 22 bin 707, Yozgat il merkezinde ise 5 bin 900 öğrenci uyum eğitimine alınacak.