Okulda meyve zamanı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen 'Beslenme dostu okul' projesi Erdoğan Akdağ İlköğretim Okulu'nda düzenlenen 'Meyvemi yiyorum, sağlıklı yaşıyorum' etkinliği ile uygulandı.

Beyaz bayrak sahibi olan okulların katıldığı proje çerçevesinde ana sınıflarla birlikte 585 öğrencisi bulunan Erdoğan Akdağ İlköğretim Okulu'nun öğrencileri evlerinden getirdikleri meyvelerden afiyetle yedi. Öğrencilere meyveyi sevdirmek amacıyla uygulanan proje ailelerden de destek gördü.

Okul Müdürü Mustafa Özyürek, Beslenme Dostu Okul Projesi çerçevesinde uyguladıkları projeyi başlattıklarını söyledi.

Her ayın 24'ünde meyve günü yapacaklarını söyleyen Özyürek; "Proje sayesinde evinde meyve yemeyen çocuklarımız da meyve yedi. Günümüzde maalesef çocuklar hazır gıdaları tercih ediyor. Meyve günü ile hem hazır gıdaların önüne geçmiş hem de çocuklarımızın meyve yiyerek sağlıklı gelişim göstermelerine katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.