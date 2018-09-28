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Okulda aşure geleneği

YOZGAT Merkez Ortaokulu’nda geleneksel hale getirilen ‘Aşure Günü’ etkinliği yapıldı.

Okulda aşure geleneği

YOZGAT Merkez Ortaokulu’nda geleneksel hale getirilen ‘Aşure Günü’ etkinliği yapıldı.

28 Eylül 2018 Cuma 01:00
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Okulda aşure geleneği

Muharrem ayı dolayısıyla Merkez Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu da katıldı. Yozgat Merkez Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir, Muharrem ayının Müslümanlar için çok önemli olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından il yöneticileri, aşure kazanlarının başına geçerek öğrencilere aşure dağıttı. Programa öğretmenler, öğrenciler ve aileleri de katıldı. 

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