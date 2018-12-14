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Okul ziyaretlerine devam

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Okul ziyaretlerine devam

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

14 Aralık 2018 Cuma 07:00
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Okul ziyaretlerine devam

Okul Müdürleri Şeref Kayaalp ve Hilmi Göktaş‘dan okulların kış şartlarına uygunluğu ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yazıcı, incelemelerde bulundu, öğrencilerle görüşüp, öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu. Yazıcı, eğitim faaliyetlerinin soyut kavramlarla yürütülmesinin tamamen arzu edilen sonuçları vermeyeceğini belirterek, araç-gereç kullanımı, deney ve gözlemlere ağırlık verilerek, çocukların kendi yaşantılarından hareketle derslerin işlenmesinin önemine değindi.

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