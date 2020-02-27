Okul ziyaretlerine devam

Akkan, 8’inci sınıf öğrencileri ile sohbet ederek LGS çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Akkan, İlkokul kademesinde sınıf ziyaretlerinde bulunarak öğrencilere hikaye kitapları hediye etti. Akkan, Öğretmenlerle eğitim üzerine sohbet ederek, Fakıdağ Osman Durmaz ilk ve İmam Hatip Ortaokulu'nun kolej düzeyinde olduğunu, en iyi fiziki donanıma sahip okullardan olduğunu, öğretmen eksiğinin olmadığını, kolej düzeyinde eğitim ortamının öğrencilerin gelişimine katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Akkan, yapılacak LGS sınavlarında okuldan büyük başarılar beklediklerini, önümüzdeki yıllarda başarılarının artmasına her türlü katkıyı sunmaya devam edeceklerini belirterek, ziyaretlerini tamamladı.