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Okul ziyaretlerine devam

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şube Müdürleri Sebahattin Çakmak ve Orhan Şaybak ile birlikte Fakıdağ Osman Durmaz İlk ve İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

27 Şubat 2020 Perşembe 03:13
Okul ziyaretlerine devam

Akkan, 8’inci sınıf öğrencileri ile sohbet ederek LGS çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Akkan, İlkokul kademesinde sınıf ziyaretlerinde bulunarak öğrencilere hikaye kitapları hediye etti. Akkan, Öğretmenlerle eğitim üzerine sohbet ederek, Fakıdağ Osman Durmaz ilk ve İmam Hatip Ortaokulu'nun kolej düzeyinde olduğunu, en iyi fiziki donanıma sahip okullardan olduğunu, öğretmen eksiğinin olmadığını, kolej düzeyinde eğitim ortamının öğrencilerin gelişimine katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Akkan, yapılacak LGS sınavlarında okuldan büyük başarılar beklediklerini, önümüzdeki yıllarda başarılarının artmasına her türlü katkıyı sunmaya devam edeceklerini belirterek, ziyaretlerini tamamladı. 

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Okul Ziyaretlerine Devam
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