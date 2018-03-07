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Okul ziyaretleri

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, şube müdürleriyle birlikte okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Okul ziyaretleri

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, şube müdürleriyle birlikte okul ziyaretlerini sürdürüyor.

07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Okul ziyaretleri

Ceylan, Dedefakılı İlk ve Ortaokulunu ziyaretinde, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Eğitimde kaliteyi arttırabilme adına Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan ile birlikte Dedefakılı İlk ve Ortaokulunda incelemelerde de bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan, 8. Sınıf Öğrencilerini geleceğe hazırlamak, motive etmek adına söyleşilerde bulundu.

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