Okul ziyaretleri

Ceylan, Dedefakılı İlk ve Ortaokulunu ziyaretinde, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Eğitimde kaliteyi arttırabilme adına Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan ile birlikte Dedefakılı İlk ve Ortaokulunda incelemelerde de bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan, 8. Sınıf Öğrencilerini geleceğe hazırlamak, motive etmek adına söyleşilerde bulundu.