Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1426
ALTIN
458.241
DOLAR
7.5595
STERLİN
10.2783
EURO
9.2192

Okul ziyaretleri

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yenifakılı ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 00:52
Okul ziyaretleri

Yazıcı’ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut eşlik etti. Yazıcı, Yenifakılı Adem Karacabey Anadolu Lisesi, Şehit Mevlüt Gökdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şehit Cuma Karadavut İmam Hatip Ortaokulu, Yunus Emre Anaokulu ve Öğretmen Evini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu, kurumlar hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı. Okullarda kurulan EBA Destek Noktalarından yararlanan öğrencileri de ziyaret eden Yazıcı, öğrencilerle sohbet etti, istek, talep ve önerilerini dinledi.

Anahtar Kelimeler:
Okul Ziyaretleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat-Trabzon hattı kuruldu
Yozgat-Trabzon hattı kuruldu
Milli Şairimiz anıldı
Milli Şairimiz anıldı
Uzaktan trafik eğitimi
Uzaktan trafik eğitimi
Evde eğlenceli deney
Evde eğlenceli deney
Borsa’dan eğitime destek
Borsa’dan eğitime destek
Miniklere tablet
Miniklere tablet
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim