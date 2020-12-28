Okul ziyaretleri

Yazıcı’ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut eşlik etti. Yazıcı, Yenifakılı Adem Karacabey Anadolu Lisesi, Şehit Mevlüt Gökdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şehit Cuma Karadavut İmam Hatip Ortaokulu, Yunus Emre Anaokulu ve Öğretmen Evini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu, kurumlar hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı. Okullarda kurulan EBA Destek Noktalarından yararlanan öğrencileri de ziyaret eden Yazıcı, öğrencilerle sohbet etti, istek, talep ve önerilerini dinledi.