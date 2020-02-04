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Okul ziyareti

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, 2019/2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle Osman Durmaz Fen Lisesini ziyaret etti.

Okul ziyareti

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, 2019/2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle Osman Durmaz Fen Lisesini ziyaret etti.

04 Şubat 2020 Salı 03:37
Okul ziyareti

Şube Müdürleri Sebahattin Çakmak ve Orhan Şaybak ile birlikte okula giden Akkan, geride bırakılan birinci dönemin genel bir değerlendirmesini yaptı, hem son sınıf öğrencileriyle hem de okul idaresi ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Akkan, ikinci dönemin daha etkin ve başarılı geçirilebilmesi adına görüş alışverişinde bulunuldu. İlçede eğitim-öğretimin lokomotifi konumunda olan Fen Lisesi’nden beklentinin her zaman çok yüksek olduğunu hatırlatan Akkan, bu beklentiyi karşılama noktasında öğrenci ve öğretmenlerimizden en ufak bir şüphenin dahi olmadığının altı çizdi. Üniversite sınavlarında arzu edilen başarının gerçekleşebilmesi hususunda Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü desteği verdiklerini ve bundan sonra da vermeye devam edeceklerini belirten Akkan, daha başarılı bir ikinci dönem geçirmek dileğiyle ziyaretine son verdi. 

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Okul Ziyareti
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