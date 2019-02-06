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Okul ziyareti

ÇEKEREK ilçesinde, eğitim öğretime başlanılmasının ardından Kaymakam Evren Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ve bazı daire müdürleriyle birlikte, okul ziyaretlerine başladı.

Okul ziyareti

ÇEKEREK ilçesinde, eğitim öğretime başlanılmasının ardından Kaymakam Evren Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ve bazı daire müdürleriyle birlikte, okul ziyaretlerine başladı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Okul ziyareti

Çekerek İlçesinde 4 bin 48 öğrenciye 351 öğretmenin eğitim verdiği bildirildi. Kaymakam Çakır ve beraberindekileri, Kamile Akbay İlkokulunu ziyaret etti. İkinci dönem çalışmaları hakkında okul idaresi ve öğretmenlerden bilgi alarak, öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Çakır, ikinci dönemin hayırlara vesile olasını dileyerek, eğitime her türlü desteği vereceklerini, kaymakamlık olarak kapılarının tüm eğitim çalışanlarına açık olduğunu belirtti.

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