Okul ziyareti

Kaymakam Çakır, Özükavak Beldesi ve Bayındırhüyük Köyündeki okulları ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Daire Amirleri ile birlikte Okul Öğretmenleri ve Öğrencilerinin dilek ve isteklerini dinleyen Kaymakam Çakır, Öğretmenlerle özel olarak istişarede bulundu. Çakır, Öğrencilerin derslerine çalışmasına değinerek, başarılı olma konusunda önerilerde bulundu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Çakır, ileriye yönelik iyi bir meslek hayatının, iyi bir okuldan geçtiğini vurguladı.