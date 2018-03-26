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Okul ziyareti

ÇEKEREK ilçesinde Kaymakam Enver Çakır, okulları yakın takibe aldı.

Okul ziyareti

ÇEKEREK ilçesinde Kaymakam Enver Çakır, okulları yakın takibe aldı.

26 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Okul ziyareti

Kaymakam Çakır, Özükavak Beldesi ve Bayındırhüyük Köyündeki okulları ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Daire Amirleri ile birlikte Okul Öğretmenleri ve Öğrencilerinin dilek ve isteklerini dinleyen Kaymakam Çakır, Öğretmenlerle özel olarak istişarede bulundu. Çakır, Öğrencilerin derslerine çalışmasına değinerek, başarılı olma konusunda önerilerde bulundu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Çakır, ileriye yönelik iyi bir meslek hayatının, iyi bir okuldan geçtiğini vurguladı.

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