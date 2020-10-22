Okul ziyareti

Kaymakam Balkanlıoğlu, 2020 - 2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlaması sebebiyle düzenlenen okul ziyaretleri kapsamında, Kazankayada bulunan okulları ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretlerde Kaymakam Balkanlıoğlu’na Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol ve Okul Müdürleri de eşlik etti. Diğer ziyaretlerde olduğu gibi okullarda öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Balkanlıoğlu, öğretmenlerle bir süre sohbet ederek, yürüttükleri eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretler esnasında Okulların fiziki durumunu da inceleyen Kaymakam Balkanlıoğlu, sık sık okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geleceklerini, sürekli iletişim halinde olacaklarını kaydetti.